Italia-Francia: costituzione di una "squadra mista" di polizia, parte da Ventimiglia il progetto pilota (4)

- Riguardo l'autostrada A/10 e A/8: potranno essere svolti servizi di pattugliamento congiunto sul tratto compreso tra Ventimiglia e la barriera autostradale di La Turbie, con controlli anche presso le uscite autostradali di Menton (59) e Roquebrune (58) a discrezione dei due coordinatori operativi italiano e francese che saranno i referenti e i responsabili qualificati del servizio, a secondo del territorio di quale Stato si trovano. Riguardo la stazione ferroviaria di Ventimiglia. In un primo tempo si svolgeranno servizi solo in ambito ferroviario e non corsa-treno, mirati al controllo dei treni in arrivo e partenza dalla Francia per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e impedire le partenze di soggetti senza documenti di legittimazione verso al Francia. La Squadra mista ha già concretizzato i primi risultati operativi. Il primo arrestato è un cittadino nigeriano appartenente al sodalizio criminale SEC (Supreme Eiye Confraternity). Lo straniero, che viaggiava a bordo di un treno proveniente dalla Francia, è risultato essere uno dei destinatari delle 25 misure cautelari emesse lo scorso mese di luglio dalla Direzione Distrettuale Antimafia de L’Aquila per associazione a delinquere di stampo mafioso. Un altro arresto è stato eseguito due giorni fa a carico di un cittadino straniero il quale, precedentemente espulso, ha tentato di rientrare sul territorio nazionale proveniente dalla Francia con autobus di linea. (Com)