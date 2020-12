Pomezia: atti vandalici alla scuola dell'infanzia Maria Immacolata, la condanna del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atti vandalici all'interno della scuola dell'infanzia comunale Maria Immacolata di Pomezia. E' accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorso, quando ignoti si sono introdotti nell'edificio rompendo il vetro di una finestra e danneggiando alcuni arredi. Lo rende noto l'amministrazione comunale, condannando l'episodio. "Chi danneggia la scuola danneggia l'intera comunità - sottolinea il sindaco Adriano Zuccalà - Da parte nostra condanniamo con fermezza questo atto incivile auspicando che i colpevoli paghino per il loro gesto. Una menzione speciale va alle ausiliarie della ditta preposta al servizio scolastico, la Socio-sanitaria, impegnate in prima linea dall'inizio dell'anno, che anche in questa occasione non si sono risparmiate per ripristinare i luoghi in tempi brevi". "Un gesto davvero ignobile - commenta l'assessore Miriam Delvecchio - che danneggia una struttura comunale dedicata ai nostri piccoli studenti. Ci teniamo a rassicurare le famiglie che il personale dedicato ha già provveduto a ripristinare gli ambienti danneggiati e che domani la scuola sarà aperta regolarmente".(Com)