Sociale: Ciaccheri (Municipio Roma VIII), tre giorni di impegno e solidarietà sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel weekend nel nostro Municipio si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà. Una tre giorni straordinaria di raccolta di generi alimentari e di prima necessità a favore delle persone in difficoltà e non solo". Lo dichiara il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "A completare questi giorni di impegno, ci saranno due appuntamenti speciali con la partecipazione straordinaria di artisti romani che hanno voluto contribuire alle nostre campagne di solidarietà - spiega Ciaccheri -. Martedì 22 dicembre alle ore 10:30 presso la sede del Municipio Roma VIII, in via Benedetto Croce, 50, insieme a Daniele Silvestri, i dirigenti scolastici e i rappresentanti del consiglio delle bambine e dei bambini, consegneremo migliaia di 'scatole di Natale' confezionate dalle alunne e dagli alunni delle nostre scuole realizzate con un pensiero caldo, utile e divertente, per loro pari età che si trovano in situazioni di fragilità sociale. Poi, sempre martedì un altro appuntamento speciale: Tosca Donati e Fiorela Mannoia insieme per il Natale Solidale del Municipio Roma VIII. Martedì 22 dicembre alle 18,30 saranno sulla pagina Instagram di Fiorella Mannoia per cucinare insieme dolci di Natale, in uno speciale 'MasterSchif', con una particolarissima grafica curata da Alec Trenta che ritrae le due artiste in versione natalizia. L'iniziativa - continua Ciaccheri - è promossa per raccogliere donazioni a favore di Municipio Solidale, la Rete di solidarietà del nostro territorio attiva da marzo scorso per sostenere le famiglie in condizione di fragilità sociale ed economica a causa della pandemia da Covid-19. Con il ricavato saranno confezionati pacchi alimentari e generi di prima necessità. Donare è semplice e tutte e tutti potranno farlo attraverso un bonifico. Voglio ringraziare tutte e tutti le volontarie e i volontari, le associazioni di Municipio Solidale, la mia Giunta, le consigliere e i consiglieri, perché tutti insieme all'unisono si sono messi al lavoro anima e corpo per realizzare qualcosa di straordinario sempre nell'ottica di far il possibile per non lasciare solo e indietro nessuno", conclude il presidente di Municipio.(Com)