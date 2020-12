Manovra: Navarra (Pd), dimezzamento tasse aree Zes strategico per Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La legge di Bilancio contiene tre proposte decisive per il rilancio delle imprese nel Mezzogiorno. Una decontribuzione estesa fino al 2029 per le assunzioni da parte dei datori di lavoro privati. La proroga fino al 2022 del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali e la costituzione di ecosistemi dell’innovazione per favorire la creazione di attività di impresa". Lo sottolinea il deputato Pd della commissione Bilancio, Pietro Navarra. "A queste misure su aggiunge un importante emendamento, appena approvato in commissione Bilancio, sostenuto da tutti i deputati del Partito democratico eletti nel Mezzogiorno per irrobustire il tessuto imprenditoriale nelle regioni meridionali attraverso l'introduzione di un regime fiscale speciale per attrarre insediamenti industriali. Si tratta della riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali. L’agevolazione fiscale - spiega Navarra - decorre dall’anno di insediamento delle attività e si estende per i sei anni successivi. Riconosciamo una valenza strategica a questi interventi per tracciare un percorso di rilancio per il settore produttivo meridionale e una nuova stagione di crescita nel Mezzogiorno”.(Com)