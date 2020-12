Bosnia: leader Hdz Covic, Mostar senza Consiglio comunale da troppo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Mostar è stata senza un Consiglio comunale per troppo tempo: lo ha dichiarato il leader del partito Unione democratica croata (Hdz BiH), Dragan Covic, dopo aver votato questa mattina nella località bosniaca che torna a scegliere gli amministratori locali dopo 12 anni. Covic ha auspicato il mantenimento della trasparenza e che si possano conoscere i risultati attorno alle 23 di questa sera "in modo che possiamo formare una maggioranza e il Consiglio comunale molto rapidamente". Secondo quanto riferisce la stampa bosniaca, le urne si sono aperte questa mattina a Mostar senza incidenti. L'affluenza alle urne, alle 11, è stata piuttosto bassa attestandosi al 16 per cento secondo quanto riferito dalla commissione elettorale. Si tratta di un dato basso, anche in considerazione del fatto che molti giovani possono votare per la prima volta data l'assenza di elezioni dal 2008 e le previsioni davano l'affluenza giovanile oltre l'80 per cento. (segue) (Bos)