M5s: Tofalo, governance collegiale per governo più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo intenzione di nascondere le difficoltà che stiamo attraversando e da cui presto usciremo più uniti e forti di prima". Lo ha evidenziato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo (M5s), ringraziando il capo politico del Movimento cinque stelle reggente pro tempore "che ha sempre lavorato per conciliare le mille anime del Movimento e che, nei giorni scorsi, ha già sottolineato al presidente del Consiglio quanto riteniamo inutile e surreale il tema del rimpasto, che non vede, da parte nostra, alcuna disponibilità soprattutto alla luce dell'emergenza che stiamo vivendo". "L'Italia, in un momento così delicato, ha bisogno di un Movimento 5 stelle solido che metta il governo nelle migliori condizioni per affrontare l'emergenza legata al Covid e superare la crisi economica. È quanto chiedono gli italiani che sono quotidianamente alle prese con enormi sacrifici. Ed è nostro dovere non deluderli". Tofalo si è detto "certo soprattutto che la futura governance collegiale del M5s avrà come interesse prioritario quello di continuare a fare bene e meglio, all'Italia e agli italiani, così come si sta facendo da oltre due anni e mezzo con Giuseppe Conte unica soluzione alla guida dell'esecutivo. Auspico che le altre forze politiche, in un momento in cui il Paese pagherebbe ancor più gravi conseguenze, non vogliano aprire una crisi che si sa come inizia ma mai come finisce. È il momento della massima responsabilità istituzionale e non delle singole girate di testa". (Com)