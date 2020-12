Spagna: Mercadona prima azienda nel 2019, Repsol quella con il fatturato maggiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i risultati degni di nota, Repsol è il principale gruppo in Spagna per fatturato, con ricavi per 49,3 miliardi di euro, seguita molto da vicino da Telefonica, con 48,4 miliardi di euro e, molto più staccata, dalla società di costruzioni Acs (39 miliardi) e dall’azienda energetica Iberdrola (36,4 miliardi). Un'altra caratteristica di questo numero speciale è che il settore finanziario viene stilato in una tabella separata, ordinata per volume di attività e non per fatturato. In questa particolare graduatoria, il Banco Santander occupa ancora una volta una posizione di leadership, con 1,5 miliardi di euro, nettamente davanti a Bbva, con 698,6 milioni, e CaixaBank, i cui 391,4 milioni, un dato quest’ultimo che ancora non riflette l'impatto della sua fusione con Bankia. (Spm)