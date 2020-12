Legge Bilancio: M5s, via libera a estensione fino ai 55 ani di "Resto al Sud"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un emendamento a mia prima firma, appena approvato, abbiamo potenziato ulteriormente Resto al Sud, innalzando l'età massima dai 45 ai 55 anni e includendo così negli incentivi una fascia di lavoratori che tende ad essere esclusa dal mercato del lavoro". Lo dichiara in una nota il deputato M5s della commissione Bilancio, Michele Sodano. "Resto al Sud, infatti, è una misura che agevola gli investimenti delle imprese meridionali attraverso un contributo a fondo perduto e una garanzia pubblica del fondo Pmi sui finanziamenti bancari. Se nel dl Rilancio avevamo alzato la quota del fondo perduto dal 35 al 50 per cento del finanziamento complessivo e quest'ultimo era passato da 50mila a 60mila euro massimi per singola impresa, in manovra andiamo ad estendere la platea dei beneficiari. Insieme alla decontribuzione al 30 per cento per le imprese del Sud, già presente nel testo base della Legge di Bilancio - conclude Sodano - questo emendamento va ad incidere positivamente su un tessuto imprenditoriale fortemente minacciato dall'emergenza in corso". (Com)