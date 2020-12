Roma: assessore Rifiuti, Capitale beffeggiata, governo sostenga amministrazione città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza di Virginia Raggi ieri ha ricordato a tutti la solitudine politica della Capitale in questi quattro anni. Le dichiarazioni della sindaca sono le specchio di come è stata trattata e beffeggiata la Capitale d’Italia". Lo dichiara in una nota l'assessora ai Rifiuti di Roma Katia Ziantoni. "Continuiamo a leggere classifiche sulla qualità di vita, sulla raccolta differenziata che paragonano Roma ai piccoli Comuni del Lazio come Rieti o Vitorchiano - aggiunge l'assessore -. E come se non bastasse ci siamo abituati a fare il confronto con città come Milano con una popolazione che è la metà di quella di Roma e 1/5 per estensione urbana. La verità è che Capitali europee, come Londra o Parigi, le uniche paragonabili a Roma, godono di investimenti con cifre in miliardi, noi ci fermiamo ai milioni. Come Amministrazione ci facciamo carico degli extra costi legati alle sedi politiche, diplomatiche, al flusso dei turisti, al flusso dei lavoratori provenienti dalla provincia, al grande patrimonio storico di cui solo Roma può vantare. Il Governo sostenga l’amministrazione e dimostri di avere a cuore la Capitale perché Roma non è solo la prima città d’Italia è una delle meraviglie del mondo", conclude Ziantoni.(Com)