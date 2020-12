Legge Bilancio: Crimi, proroga superbonus a tutto il 2022 risultato importante, ora estenderlo al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proroga del superbonus al 110 per cento fino a tutto il 2022 è un risultato importante per tutto il Paese. Allo stesso tempo, per il Movimento questo rappresenta un primo passo. Dobbiamo già guardare avanti, alla prossima battaglia per gli italiani: il prolungamento del superbonus per tutto il 2023". Lo scrive su Facebook il viceministro dell'Interno e capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi. "Questa misura è il vero Piano Marshall di rilancio del Paese: una misura eccezionale che, dopo il Reddito di Cittadinanza, voluto fortemente per non lasciare indietro nessuno, segna la nostra epoca e gli anni a venire", prosegue Crimi, sottolineando che "il Superbonus al 110 per cento significa creazione di nuove imprese e professionalita, di nuovi posti di lavoro, ammodernamento del nostro patrimonio immobiliare per renderlo sostenibile e sicuro. Unire più lavoro e sostenibilità ambientale credo sia il miglior regalo che possiamo fare alle generazioni future". (Rin)