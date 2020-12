Covid: Fico, da giovani profondo senso civico, sono un esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase di emergenza sanitaria i giovani sono stati “un esempio”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo saluto in occasione del concerto di Natale nell’Aula di Montecitorio. I ragazzi, ha sottolineato, “hanno sperimentato forme nuove di didattica, hanno sacrificato momenti preziosi di socialità per la tutela del diritto alla salute, hanno dimostrato di essere cittadini con profondo senso civico”.(Rin)