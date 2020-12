Covid: Fico, alla Camera riattivate le “Giornate di formazione” per studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo alcuni mesi di sospensione a causa dell'emergenza Covid, alla Camera “abbiamo riattivato le ‘Giornate di formazione’, che permettono proprio ai ragazzi, agli studenti, di conoscere da vicino il lavoro di Montecitorio”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo saluto in occasione del concerto di Natale nell’Aula di Montecitorio. “Sono ‘Giornate di formazione’ anch’esse diverse, si svolgono a distanza, in videocollegamento - ha precisato Fico -. Ma sono momenti molto significativi perché permettono ai più giovani di approfondire l’attività delle istituzioni e, così, sentirle vicine. È un modo per accrescere la consapevolezza dell’essere cittadini e il senso di appartenenza alla comunità”.(Rin)