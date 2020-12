© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro impegno per l'agroalimentare continua. Grazie a un emendamento di Italia Viva è stato approvato un nuovo rinvio per l'entrata in vigore della sugar tax. Una tassa ingiusta, a cui ci siamo opposti fin dall'inizio e che deve essere cancellata". Lo scrive su Twitter la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova.(Rin)