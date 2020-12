Difesa: ministro Esteri tedesco Maas, droni essenziali per sicurezza dei militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso dei droni per la protezione dei militari all'estero è uno strumento corretto e comprensibile. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas auspicando per i militari della Germania in missione all'estero "la migliore protezione possibile". "Non si tratta della questione fondamentale se i droni possono essere utilizzati o meno. Sono utilizzati, anche nelle missioni internazionali, per proteggere i soldati tedeschi", ha scritto Maas su Twitter. "È anche chiaro che i droni non possono essere utilizzati in modo aggressivo", ha aggiunto il ministro riconoscendo che esiste questo rischio, "ma se ci sono degli strumenti che servono davvero per proteggere i soldati della Germania, questo dovrebbe essere messo a loro disposizione". "Processi difficili possono portare a lunghe discussioni. Se alcuni in Parlamento ritengono che la questione non sia stata ancora discussa a fondo, lo accetto: ma è importante che alla fine venga presa la decisione giusta", ha concluso. (Geb)