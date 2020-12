Legge Bilancio: Siracusano (FI), fondo da 5 milioni per città portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio della Camera ha approvato "un mio emendamento alla manovra che prevede l'istituzione, presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, che servirà a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico causato dalla pandemia". Lo afferma, in una nota, Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. "Il fondo - spiega - verrà ripartito alle città interessate in ragione del numero di visitatori persi nel 2020 per la crisi scatenata dal Covid. Messina, Napoli, Civitavecchia, Livorno, Genova, Palermo e Bari sono tra le realtà che hanno maggiormente subito i disagi, riversati sul comparto turistico, del virus e che dunque riceveranno il maggior numero di risorse. Una risposta concreta e un aiuto per tanti imprenditori in difficoltà che erano stati inspiegabilmente esclusi dai precedenti ristori riservati ai centri turistici. Ottimo lavoro fatto dalla squadra di Forza Italia". (com)