Roma: Gasparri (FI), saranno cittadini a bocciare Raggi per sua incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davvero patetiche le cronache del ‘giorno dopo’ di Virginia Raggi. Il problema non è quello giudiziario. Il vero giudizio nei suoi confronti lo emetterà il popolo romano. È bene che si candidi, che si organizzi, che resti in campo. La sentenza dei romani nei suoi confronti sarà chiara, netta e inesorabile. Altro che a Piazzale Clodio". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Nelle urne sarà bocciata e condannata per la sua totale incapacità, per la irresponsabilità di tutto il mondo grillino che ha affrontato con dei dilettanti allo sbaraglio la gestione della Capitale, uscita distrutta dalla loro inconsistenza - aggiunge Gasparri -. La Raggi rappresenta una parentesi oscura nella storia di Roma, paragonabile ad errori di altri schieramenti politici che pure vengono, giustamente, ricordati negativamente. Roma ha bisogno di ripartire e di essere rifondata. La bocciatura di questi incapaci guidati dalla Raggi segnerà un momento di svolta. E sarà il centrodestra unito, che deve mettere in campo nomi di qualità e indiscutibili sotto ogni profilo, ad assumersi questa gravosa responsabilità. La Raggi resti pure in casa rispettando le norme. Per strada nessuno la cerca", conclude Gasparri.(Com)