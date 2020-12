Legge Bilancio: 3 milioni per ricerca endometriosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’emendamento approvato alla legge di Bilancio proseguono gli stanziamenti per la cura dell’endometriosi. "Stanziamo un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con l’obiettivo di sostenere lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale - spiega in una nota il senatore del M5s Pino Pisani -. In Italia soffre di endometriosi circa il 10-15 per cento delle donne in età riproduttiva con 3 milioni di diagnosi conclamate. Si tratta di una malattia che può diventare altamente invalidante e causare gravi problemi. Basti pensare che coinvolge circa il 30-50 per cento delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire". (com)