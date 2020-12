Legge Bilancio: deputati Pd sardi, bene risorse per aeroporti isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano le risorse finanziare per salvare gli aeroporti sardi. Nella notte la commissione Bilancio di Montecitorio ha approvato un emendamento alla legge di Bilancio per far fronte alle perdite determinate dal calo di passeggeri a causa della crisi Covid, assegnando risorse aggiuntive alle società di gestione degli scali italiani. L’emendamento porta la firma dei capigruppo di tutti gli schieramenti, primo firmatario il democratico Graziano Delrio, ma è frutto del lavoro di Davide Gariglio capogruppo Pd in Commissione Trasporti. Nel dettaglio, spiegano in una nota i deputati sardi del Pd Andrea Frailis, Romina Mura e Gavino Manca, "la ripartizione per ciascuno scalo, che avverrà in base alla riduzione di fatturato causata dalla pandemia, sarà determinata con decreti, ma l’emendamento approvato consente alle società di gestione di ottenere prestiti per andare avanti. Sulla base di questi calcoli, per gli aeroporti di Cagliari-Elmas, Olbia e Alghero potrebbe essere disponibile una somma vicina ai 27 milioni di euro". (com)