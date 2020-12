Infrastrutture: Di Venanzio (Unindustria), lavori su Salaria non sono più rinviabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per l'ammodernamento della Salaria non sono più rinviabili. Lo dice in un'intervista al "Messaggero", il presidente di Unindustria Rieti Alessandro Di Venanzio. In questi giorni c'è stato il decennale della costituzione di Unindustria, nata il 16 dicembre del 2010. "Sono stati anni impegnativi, nel corso dei quali sono stati delineati metodi di lavoro sempre più trasversali, tra la sede di Roma e tutti i territori", afferma Di Venanzio. Sui 17 miliardi del Recovery fund destinati al Lazio secondo Di Venazio "non vorremmo che non si pensasse nemmeno questa volta alla Salaria e a prevedere un collegamento intermodale più veloce con Roma, sarebbe un errore imperdonabile. Per il terremoto avevamo chiesto almeno un miliardo di euro, anche qui sembra che la proposta non sia stata accolta, o forse non è previsto nelle linee guida. Crediamo che vada garantito a livello regionale il completamento delle infrastrutture attese da anni soprattutto ora che l'attenzione del governo è massima. Per il Lazio è necessario la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, la Orte-Civitavecchia, l'ammodernamento appunto della Salaria. Sulle infrastrutture digitali bisogna puntare sulla banda larga e 5G. Senza dimenticare - sottolinea Di Venanzio - l'importanza di una riforma che renda efficiente la pubblica amministrazione". (segue) (Rer)