Infrastrutture: Di Venanzio (Unindustria), lavori su Salaria non sono più rinviabili (2)

- Per quanto riguarda la Sabina Universitas "stiamo valutando - continua il presidente di Unindustria Rieti Di Venanzio - un nostro ingresso, ma vogliamo far parte della governance per condividere quali siano le facoltà, le specializzazioni che, secondo noi, devono essere più vicine ai bisogni delle imprese del territorio. Abbiamo iniziato una serie di incontri con il sindaco Cicchetti che proseguiranno entro la fine dell'anno. Stiamo anche ragionando sulla creazione di un possibile Istituto tecnico superiore della meccatronica. Tutto questo per rendere più attrattivo il nostro territorio anche nei confronti dei nostri giovani che, spesso, non riuscendo a collocarsi qui, si spostano verso città più grandi, come Roma, creando quindi un vuoto generazionale, dal punto di vista anche professionale, che sarà difficilmente recuperabile se non agiamo in fretta". (segue) (Rer)