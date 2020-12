Infrastrutture: Di Venanzio (Unindustria), lavori su Salaria non sono più rinviabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le imprese - prosegue Di Venanzio - hanno risposto con grandissima determinazione alla prima e alla seconda ondata della pandemia, sia per fronteggiare i danni economici che per contenere la circolazione del virus nei luoghi di lavoro. Le aziende hanno già attivato da marzo dei protocolli stringenti sulla sicurezza, redatti dagli esperti e approvati d'intesa con I sindacati. Il mondo produttivo non si è fatto trovare impreparato e ha resistito fino ad ora dimostrando una grande capacitò di resilienza, soprattutto in un territorio già duramente colpito dal sisma come il nostro. Tra i settori dove si riscontrano forti criticità sicuramente l'industria del turismo, l'audiovisivo, l'alimentare che perde con bar e ristoranti chiusi un canale di distribuzione, ma anche il nostro export ha subito una battuta di arresto, basti pensare che nel primo semestre è calato di oltre 20 per cento", conclude il presidente di Unindustria Rieti. (Rer)