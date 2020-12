Brasile: Bolsonaro, se i vaccini ti trasformano in un coccodrillo è un tuo problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i vaccini contro il coronavirus “ti trasformano in un coccodrillo, è un tuo problema”. Così si è espresso il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, in un video pubblicato su Facebook da uno dei suoi figli, Eduardo. Il capo dello Stato brasiliano ha criticato le aziende sviluppatrici di vaccini, in particolare la statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech, per essersi sottratte alle responsabilità di eventuali effetti controproducenti. “È chiaramente indicato nei contratti che Pfizer non è responsabile di reazioni collaterali. Se diventi un coccodrillo, è un tuo problema”, ha scherzato Bolsonaro. Secondo il presidente brasiliano, la fretta nella corsa al vaccino “non è giustificata” e costituisce “un’ingerenza nella vita delle persone”. Già in settimana Bolsonaro aveva fatto sapere di non avere intenzione di vaccinarsi. (segue) (Brb)