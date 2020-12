Brasile: Bolsonaro, se i vaccini ti trasformano in un coccodrillo è un tuo problema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se qualcuno crede che la mia vita sia in pericolo, è un problema mio e basta”, ha chiarito. “Fin dall’inizio ho detto che questo virus è come la pioggia, cade su tutti. Chi prende il vaccino dovrà rifarlo tra due, tre o quattro anni, altrimenti verrà nuovamente infettato”, ha poi aggiunto il presidente brasiliano. Bolsonaro, che ha contratto la Covid-19 la scorsa estate, è noto per aver minimizzato in più occasioni la pericolosità della pandemia. In Brasile dall’inizio dell’emergenza più di sette milioni di persone su una popolazione totale di circa 210 milioni di persone hanno contratto il coronavirus. Le vittime sono poco meno di 200 mila. (Brb)