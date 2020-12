Nedo Fiano: De Petris (Leu), non lo ringrazieremo mai abbastanza per sua testimonianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Nedo Fiano, sopravvissuto all'orrore di Auschwitz, "scompare uno degli ultimi testimoni di quell'epoca atroce della quale solo una memoria sempre vigile può impedire il riemergere". Lo afferma la senatrice Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Nedo Fiano - sottolinea - ci ha aiutati a tenere sempre desta quella memoria ma ci ha anche insegnato che persino da un abisso simile si può riemergere con coraggio e amore per la vita. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per questo. All'amico Emanuele Fiano e a tutta la famiglia va la mia più sincera e commossa vicinanza". (com)