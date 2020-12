Albania: ambasciatrice Usa a colloquio con leader opposizione, focus su elezioni 25 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice statunitense a Tirana, Yuri Kim, ha avuto un colloquio incentrato sulle prossime elezioni parlamentari del 25 aprile 2021 con il leader dell'opposizione albanese, Lulzim Basha. Secondo quanto affermato dalla stessa diplomatica Usa su Twitter, è necessario che alle prossime elezioni in Albania partecipino tutti candidati senza precedenti penali. Washington, ha assicurato, farà la sua parte per assicurare che vengano svolte elezioni libere ed eque. "Con il presidente del Partito democratico, Lulzim Basha, abbiamo discusso del ruolo essenziale dell'opposizione nella democrazia, le opinioni dell'opposizione sui temi principali e i preparativi per le elezioni del 25 aprile", ha affermato Kim. (Alt)