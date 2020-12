Cultura: Regione Lazio, a Natale lo spettacolo entra nelle case con la rete dei teatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Natale, tutta la magia del teatro entra nelle case con la Rete dei teatri: la rassegna promossa da Atcl - Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo del Lazio sostenuto dal Mibact e dalla Regione Lazio e realizzata in collaborazione con le amministrazioni del territorio. Lo rende noto la Regione Lazio, spiegando che si tratta di un ricco cartellone di eventi ospitati nei teatri regionali che verranno trasmessi in ogni angolo della regione non solo in streaming, nella sezione live della piattaforma Atcl magazine, ma anche in tv grazie alla collaborazione di diverse emittenti televisive locali. "Quest'anno vivremo una versione certamente molto più intima del Natale ma non per questo dobbiamo rinunciare alla gioia di vedere un bel concerto o uno spettacolo con la nostra famiglia - dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Per questo, grazie ad Atcl e alla collaborazione dei comuni del Lazio, portiamo il teatro nelle case di tutti, sia in streaming che in tv con il contributo di alcune emittenti televisive locali. Un programma esclusivo di spettacoli di cui godere, sicuri e responsabilmente, in attesa di tornare presto a riempire tutti i teatri del Lazio", conclude Zingaretti. (segue) (Com)