Cultura: Regione Lazio, a Natale lo spettacolo entra nelle case con la rete dei teatri (2)

- Mercoledì 23 dicembre alle 21, doppio appuntamento: l'associazione artistico culturale XXI secolo di Viterbo propone dal Teatro dell'Unione il tradizionale concerto di Natale che vedrà come ospite d'onore la cantante Antonella Ruggero. Un programma di grandi classici natalizi per soli, coro e orchestra sinfonica nell'elaborazione del M° Fabrizio Bastianini eseguito dalle 50 voci dell'Ensemble vocale "Il Contrappunto" accompagnato dall'orchestra Sinfonica EtruriÆnsemble composta da oltre 40 elementi. Il concerto sarà trasmesso da Tele Lazio Nord, in streaming sulle pagine Facebook Visit Viterbo, Teatro dell'Unione e Atcl e sul canale Youtube del Comune di Viterbo. In contemporanea, in collaborazione con il Comune di Rieti, il Teatro Flavio Vespasiano porta in scena la danza con "Hopera_il film" di E.sperimenti Dance Company, per la regia e direzione team coreografico di Federica Galimberti (produzione gruppodanzaoggi). Protagonista sarà la musica colta, quella delle arie d'opera o delle sinfonie, delle melodie simbolo del grande repertorio nazionale che tutto il mondo ammira. Lo spettacolo sarà in onda su Amici tv, al canale 173 del digitale terrestre. (segue) (Com)