Cultura: Regione Lazio, a Natale lo spettacolo entra nelle case con la rete dei teatri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì il primo gennaio alle 11.30, sempre dal teatro dell'unione di Viterbo si festeggerà il nuovo anno con il concerto di Capodanno dell'orchestra sinfonica "Europa Musica" formata da 50 elementi che offrirà al pubblico un ampio repertorio, dalla musica barocca a quella contemporanea, fino all'opera dal XVIII al XX secolo. Anche questo concerto sarà trasmesso da tele Lazio Nord, in streaming sulle pagine Facebook Visit Viterbo, Teatro dell'Unione e Atcl e sul canale Youtube del Comune di Viterbo. Tra i teatri coinvolti, anche lo spazio Rossellini di Roma, il polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, animato da Atcl con il coordinamento artistico progettuale di Katia Caselli, che per il periodo natalizio propone non solo spettacoli ma anche laboratori e reading dedicati ai più piccoli. (segue) (Com)