Cultura: Regione Lazio, a Natale lo spettacolo entra nelle case con la rete dei teatri (5)

Fino a martedì 22 dicembre, grandi e bambini potranno partecipare ai Laboratori dello Spazio Rossellini collegandosi alle 18 sulla pagina Facebook del Teatro o su quella di Atcl. Un ricco programma di attività creative che vedranno il coinvolgimento anche degli adulti, per sperimentare pratiche di collaborazione e far scoprire un nuovo modo di stare insieme attraverso il divertimento condiviso e l'apprendimento di nuove conoscenze. Protagonisti dei laboratori Capitan Brassura e il suo furbo aiutante Jok, della compagnia "Chien Barbù Mal Rasé", che guideranno i più piccolini nella creazione di puppets dei tre spiriti protagonisti del racconto "A Christmas Carol" di Charles Dickens.