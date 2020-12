Cultura: Regione Lazio, a Natale lo spettacolo entra nelle case con la rete dei teatri (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 22 dicembre alle 21.30 l'appuntamento è in streaming, nella sezione live della piattaforma Atcl magazine con "Dialoghi_Redreading 13 un giorno bianco" della compagnia Bartolini/Baronio: un viaggio a ritroso lungo le tappe del processo di creazione artistica di 333 km Esercizi sull'abitare 2, spettacolo che indaga il significato di "casa" oggi, muovendosi lungo i concetti di stanzialità e mobilità e dove è il teatro stesso a farsi casa. Nel percorso di ricerca è stata data voce alle istanze del mondo giovanile che popola i territori periferici del Lazio. Il percorso è partito da Roma dall'incontro con il centro Giovani e Scuola d'Arte "Mate Mù" nella zona di Piazza Vittorio, per poi procedere attraversando Ostia − dalle ragazze e dai ragazzi del laboratorio Ritratti di un territorio − e concentrare, infine, la ricerca nei paesaggi fuori città e specificatamente nei comuni laziali di Maenza, Castrocielo e Alvito. (segue) (Com)