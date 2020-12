Cultura: Regione Lazio, a Natale lo spettacolo entra nelle case con la rete dei teatri (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 23 e domenica 27 dicembre alle 18, sempre sulla piattaforma Atcl magazine, appuntamento con il reading "A Christmas Carol". La fiaba più amata del Natale rivive in tutta la sua attualità attraverso la rilettura teatralizzata che rievoca lo stile letterario di Dickens. Fu l'autore stesso, nel 1843, ad organizzare un ciclo di letture dell'opera, dedicate ai suoi più fidati lettori, per testarne la forza letteraria e drammatica. Un linguaggio immediatamente teatrale che mantiene sul pubblico di ogni età una presa emotiva ininterrotta. La lettura animata, anche se in una versione ridotta e in digitale, manterrà invariate alcune delle sue storiche caratteristiche che lo hanno reso celebre: protagonisti i Puppets dei tre spiriti e del terribile Scrooge. L'arte del teatro delle ombre si unisce alle nuove tecnologie e alle videoproiezioni per un'opera moderna e complessa destinata a tutti, da continuare a raccontare alle future generazioni. (segue) (Com)