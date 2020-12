Cultura: Regione Lazio, a Natale lo spettacolo entra nelle case con la rete dei teatri (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serata all'insegna della celebrazione della vita quella di martedì 5 gennaio: alle 21.30, Enrico Capuano e Tammurriatarock saranno sul palco dello Spazio Rossellini. L'evento, trasmesso sulla piattaforma Dice e organizzato da Atcl, sarà l'occasione per raccogliere fondi a favore di Aido - Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Tutto nasce da una storia personale, un malore che ha colpito Enrico Capuano nell'agosto 2014, durante un concerto ad Avellino. Poi l'operazione: il trapianto. Dal 2016 ha un cuore di donna che gli ha permesso di vivere e di tornare sul palco più forte di prima. Per assistere all'evento, sarà sufficiente fare una donazione direttamente dalla piattaforma Dice con diverse tipologie di biglietto: 10 euro base; 20 euro sostenitore; 50 euro filantropo; 100 euro cuore d'oro. (Com)