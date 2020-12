Libia: Tofalo su arrivo pescatori a Mazara del Vallo, finalmente a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono finalmente giunti nel porto siciliano i nostri pescatori di Mazara del Vallo. È un momento di immensa gioia per tutta l'Italia". Lo scrive, in una nota, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "È l'ora di mettere da parte ogni polemica e unirsi alla felicità dei familiari che ora potranno riabbracciare i propri cari e trascorrere con loro, in serenità, le prossime festività - aggiunge -. Di questo dobbiamo riconoscere il grande lavoro della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Affari esteri, dei Servizi di informazione per la sicurezza che hanno lavorato in silenzio e con grande professionalità per riportare a casa i nostri concittadini".(com)