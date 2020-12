Milano: Omicidio via Macchi, Sardone (Lega), servono più forze dell'ordine, Sala apra gli occhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il feroce omicidio di Via Macchi con l'aggressione forse per rapina sfociata nel sangue sconvolge la città e riapre il sempre più evidente problema di sicurezza a Milano. L'assassinio, presumibilmente opera di delinquenti stranieri, è la punta dell'iceberg in una Milano sempre più impaurita da questo aumento di criminalità". Lo afferma Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega in una nota ricordando che "d'altronde che Milano sia capitale del crimine lo dicono tutte le classifiche. È ultima su 107 province per quanto riguarda la sicurezza secondo la recente classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita ed è penultima, sempre sul versante criminalità, nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma". "Purtroppo per Sala e il Pd queste violenze sono da nascondere - prosegue l'esponente leghista - e la delinquenza, anche in quartieri centrali, viene vissuta come percezione sbagliata dei milanesi. È evidente che l'immigrazione senza freni stia amplificando questo problema. Servono più forze dell'ordine, più pattuglie nelle strade e un piano sicurezza in particolare nell'area della Stazione Centrale. Il Sindaco Sala si svegli e apra gli occhi". (Com)