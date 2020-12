Brexit: ministro britannico Hancock, per accordo Ue deve lasciare posizioni irragionevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe modificare le sue "richieste irragionevoli" in modo da raggiungere l'accordo con il Regno Unito sulla Brexit. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità di Londra, Matt Hancock, parlando all'emittente "Sky News". "Vogliamo che questi negoziati raggiungano una conclusione positiva", ha detto il ministro secondo cui "tutti vogliono un accordo". "Sfortunatamente l'Ue ha posto alcune richieste irragionevoli. Non rispettano il risultato del referendum", ha affermato Hancock confermando che lo stallo riguarda in particolare i diritti della pesca e la concorrenza riguardo gli aiuti di Stato. "Sono certo che un accordo si può raggiungere ma richiede uno spostamento delle posizioni da parte dell'Ue", ha aggiunto. (Rel)