Legge Bilancio: Fd'I, più fondi per scuole paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie anche all'emendamento di Fratelli d'Italia a firma Frassinetti-Mollicone-Bucalo-Rampelli, le scuole paritarie, importanti centri di contrasto alla dispersione scolastica beneficeranno di ulteriori fondi". Lo affermano, in una nota, i parlamentari di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti, Federico Mollicone, Carmela Bucalo e Fabio Rampelli. "Fd'I - spiegano - è da sempre vicina alle scuole paritarie e in ogni provvedimento ha presentato atti a favore. Verranno finanziati quegli istituti che ospitano ragazzi diversamente abili e tutti quelli che nel 2021 dovranno garantire gli esami di stato in tempi di Covid. Le scuole paritarie, importanti centri di contrasto alla dispersione scolastica e di scelta educativa, necessitano di aiuti concreti". (com)