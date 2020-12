Legge Bilancio: Villarosa, 50 milioni per fondo morosità incolpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa annuncia che, per sostenere le famiglie in grave difficoltà economica in questo periodo, è stato approvato nella legge di Bilancio il rifinanziamento del fondo morosità incolpevole, al quale sono stati destinati 50 milioni di euro per l'anno 2021. "Ringrazio il collega Migliorino e tutti gli altri deputati del M5s - commenta Villarosa - per aver sostenuto questa importante iniziativa". (com)