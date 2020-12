Legge Bilancio: lavori riprendono stamattina in commissione, via libera a bonus auto e rinvio sugar tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera alle misure di sostegno per i lavoratori autonomi, al bonus per le auto a basse emissioni e al rinvio della sugar tax. La commissione Bilancio si è riunita ieri fino a tarda notte per esaminare e approvare gli emendamenti riformulati al testo della manovra, e tornerà al lavoro stamattina per cercare di chiudere e far arrivare il testo in Aula lunedì mattina, come previsto dalla tabella di marcia. Tra gli emendamenti approvati ieri, c’è quello che chiede di dar vita a fondo da un miliardo di euro nel 2021 per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, per ridurre gli effetti negativi sul reddito di questi ultimi a causa dall’emergenza Covid-19. Potranno beneficiare dell'esonero dei contributi solo i lavoratori autonomi che hanno percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito non superiore i 50 mila euro, e che hanno registrato un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019. In base a un altro emendamento, invece, viene istituita la Cassa integrazione per gli autonomi: l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro). (segue) (Rin)