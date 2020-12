Legge Bilancio: lavori riprendono stamattina in commissione, via libera a bonus auto e rinvio sugar tax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera anche alle misure di sostegno all’automotive, con l’incentivo per le auto a basse emissioni di CO2, ma con un ulteriore novità: i cittadini con un Isee inferiore a 30mila euro che acquistano autoveicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica, con un prezzo di listino inferiore a 30mila euro, avranno un contributo pari al 40 per cento del prezzo. Approvato anche l’emendamento sul rinvio della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (sugar tax), che sposta la sua entrata in vigore dal primo luglio 2021 al primo gennaio 2022. Tra gli emendamenti approvati, anche quello che introduce agevolazioni fiscali per le imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali (Zes), con una riduzione dell’imposta sul reddito del 50 per cento a condizione che mantengano la loro attività nell'area Zes per almeno dieci anni e che conservino i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata per lo stesso periodo. Passa anche l’esenzione della prima rata dell’Imposta municipale unica (Imu) per le strutture turistiche e gli immobili utilizzati da imprese che allestiscono strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni, per le discoteche, le sale da ballo e i club. (segue) (Rin)