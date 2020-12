Legge Bilancio: lavori riprendono stamattina in commissione, via libera a bonus auto e rinvio sugar tax (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva anche il via libera all’emendamento che prevede la sospensione dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali per lo sport italiano fino a febbraio 2021. Approvato anche l’emendamento che introduce un assegno mensile di 500 euro per le mamme single disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60 per cento. Tra le novità, anche l’esenzione dell’Iva per i kit diagnostici e i vaccini anti-Covid, e il via libera all’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari a partire dal primo gennaio 2021 per il piano vaccino. Tra le misure approvate, infine, anche al “bonus idrico”, che prevede l’istituzione di un Fondo per il risparmio di risorse idriche, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, che erogherà un contributo di mille euro “per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari”. (Rin)