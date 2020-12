© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

E' stato approvato un emendamento alla legge di Bilancio che prevede l'esenzione dell'Iva per i vaccini anti-Covid, i tamponi e i test, riconoscendo inoltre una detrazione di imposta. Si tratta di "una misura di buon senso in una fase particolarmente difficile dal punto di vista sanitario ed economico", commentato la deputata del M5s Teresa Manzo, capogruppo in commissione Bilancio a Montecitorio.