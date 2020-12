Usa: i leader del Senato vicini a un accordo sul piano di salvataggio dell’economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Schumer, il pacchetto di aiuti troverà il sostegno di Camera e Senato già nella giornata di oggi e dovrebbe essere accompagnato da una legge di aggiustamento del bilancio volta a evitare lo “shutdown”, ovvero il blocco delle attività amministrative delle agenzie federali. “Sembra che ce la faremo. Se le cose continuano così e non vi saranno ostacoli, saremo in grado di votare domani”, ha affermato il leader Dem al Senato ieri sera. Questa mattina fonti vicine al leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell hanno confermato che l’accordo sul piano di salvataggio è in fase di chiusura e porterà “gli aiuti necessari a famiglie, lavoratori e imprese”. (segue) (Nys)