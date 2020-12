Brexit: ministro Esteri irlandese, diritti di pesca possono far saltare intero negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà difficile raggiungere un accordo sulla Brexit nelle prossime 24 ore e i negoziati potrebbero fallire a causa dell'impasse tra le due parti sui diritti di pesca. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney, in un'intervista al "Sunday Times". La dichiarazione avviene a meno di due settimane dal termine ultimo per l'entrata in vigore della Brexit, il 31 dicembre, ed a poche ore "dall'ultimatum" del Parlamento europeo che ha fissato per oggi a mezzanotte l'ultimo momento utile per trovare un accordo con Londra che possa essere ratificato entro fine anno dal legislativo di Strasburgo. "Non mi sorprenderebbe se la questione (delle pesca) facesse fallire l'interno negoziato. Certamente ha la capacità per farlo", ha affermato il ministro degli Esteri di Dublino, osservando che in particolare Paesi marittimi dell'Ue come Irlanda, Francia, Belgio, Danimarca e Paesi Bassi, non accetteranno un accordo sulla pesca che vada oltre con le concessioni al Regno Unito rispetto a quello attualmente sul tavolo. (segue) (Rel)