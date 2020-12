Legge Bilancio: M5s, con nostro emendamento presto colonnine ricarica elettrico su intera rete autostradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al nostro emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio, tutti i concessionari autostradali devono installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici di ultima generazione lungo le tratte di loro competenza almeno ogni 50 chilometri". Lo rendono noto i deputati del Movimento 5 stelle Giuseppe Chiazzese, Andrea Giarrizzo, Luca Sut, Giovanni Vianello. "Il termine per l'installazione dei punti di ricarica di potenza elevata è di 180 giorni - spiegano i Cinquetelle - e nel caso i concessionari non provvedano, chiunque ne faccia richiesta si può candidare per installarle. In questo caso il concessionario dovrà pubblicare entro 30 giorni una manifestazione d'interesse volta a selezionare l'operatore sulla base di caratteristiche tecniche e commerciali che valorizzino efficienza, qualità e varietà dei servizi proposti". "L'obbligo di installare le colonnine in autostrada era già stato posto a carico dei concessionari dal decreto legislativo 257 del 2016 e il termine ultimo per adempiere era il 31 dicembre 2020. Purtroppo in questi anni sono state installati pochissimi punti di ricarica e questo ci ha spinto a correre ai ripari fissando tempi certi e l'obbligo di affidare il compito a terzi in caso di inadempienza. Superiamo una situazione di stallo senza prevedere penali, che avrebbero avuto soltanto l'effetto opposto di allungare i tempi con interminabili contenziosi" aggiungono. "Con questa soluzione invece abbiamo la certezza che in tempi ragionevoli i cittadini che possiedono un veicolo elettrico, fortunatamente sempre di più grazie al nostro ecobonus 'rinforzato' appena rinnovato, potranno attraversare in tutta tranquillità anche le arterie autostradali e ricaricare l'auto o la moto in tempi rapidi" concludono i deputati del Movimento 5 stelle.(Com)