Roma: Raggi, terminati lavori sulla pista ciclopedonale a Torraccia

- Terminati i lavori sulla pista ciclopedonale a Torraccia, nella periferia est di Roma. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Avete mai percorso con la bicicletta il Miglio D’Arte? Si tratta di una splendida pista ciclopedonale a Torraccia, nella periferia est di Roma, ricca di murales, 99 per l’esattezza, realizzati da centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo - spiega la sindaca -. Vi assicuro che è un piacere per gli occhi e per l’anima perché la cultura è in grado di riqualificare interi quartieri, anche quelli meno conosciuti. Nei giorni scorsi l’ufficio coordinamento per il decoro urbano ha completato gli interventi sulla pista per potenziarne la sicurezza. Abbiamo ripristinato tutta la recinzione in legno, completando un lavoro iniziato nei mesi scorsi, e ricostituito la pavimentazione in sanpietrini nelle aree di sosta. Ora leggere un libro sulle panchine o fare una passeggiata lungo il percorso sarà più piacevole", conclude Raggi. (Rer)