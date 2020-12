Legge Bilancio: Baldino (M5s), altri 5 milioni per immobili forze ordine in comuni in dissesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato in commissione Bilancio "un emendamento a mia firma che stanzia 5 milioni di euro per rifinanziare il fondo istituito dal decreto Crescita e dedicato alla manutenzione di beni immobili destinati alle Forze dell'Ordine nei comuni in dissesto finanziario". Lo afferma, in una nota, la deputa del M5s Vittoria Baldino. "Soprattutto - aggiunge - in una fase di profonda crisi economica è doveroso far sentire il nostro sostegno ai territori più in difficoltà, agevolando nel contempo l'attività preziosa della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri". (com)