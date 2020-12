Legge Bilancio: Borghi (Pd), stanziati 100 milioni per alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alle 2.09, con voto unanime della commissione Bilancio, viene approvato l’emendamento - firmato da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione - che assorbe la proposta mia e della collega Chiara Gribaudo in materia di danni causati dagli eventi alluvionali". Lo dichiara il deputato Pd Enrico Borghi, della presidenza del gruppo. "Per il 2021, vengono stanziati 100 milioni per gli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza negli anni 2019-2020, e ovviamente anche la Regione Piemonte beneficerà di questi fondi in ragione delle istanze che verranno avanzate dalla giunta Regionale al dipartimento della Protezione Civile. Ho espresso in sede di intervento in aula il ringraziamento a tutte le forze politiche. Penso sia stata scritta una bella pagina di impegno parlamentare, dando risposte concrete ai territori colpiti”, conclude Borghi.(Com)