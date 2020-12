Legge di Bilancio: riprendono i lavori, via libera a bonus auto e rinvio sugar tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera alle misure di sostegno per i lavoratori autonomi, al bonus per le auto a basse emissioni e al rinvio della sugar tax. La commissione Bilancio si è riunita ieri fino a tarda notte per esaminare e approvare gli emendamenti riformulati al testo della manovra, e tornerà al lavoro stamattina per cercare di chiudere e far arrivare il testo in Aula lunedì mattina, come previsto dalla tabella di marcia. Tra gli emendamenti approvati ieri, c’è quello che chiede di dar vita a fondo da un miliardo di euro nel 2021 per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, per ridurre gli effetti negativi sul reddito di questi ultimi a causa dall’emergenza Covid-19. Potranno beneficiare dell'esonero dei contributi solo i lavoratori autonomi che hanno percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito non superiore i 50 mila euro, e che hanno registrato un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019. In base a un altro emendamento, invece, viene istituita la Cassa integrazione per gli autonomi: l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro).Via libera anche alle misure di sostegno all’automotive, con l’incentivo per le auto a basse emissioni di CO2, ma con un ulteriore novità: i cittadini con un Isee inferiore a 30mila euro che acquistano autoveicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica, con un prezzo di listino inferiore a 30mila euro, avranno un contributo pari al 40 per cento del prezzo. Approvato anche l’emendamento sul rinvio della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (sugar tax), che sposta la sua entrata in vigore dal primo luglio 2021 al primo gennaio 2022. Tra gli emendamenti approvati, anche quello che introduce agevolazioni fiscali per le imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali (Zes), con una riduzione dell’imposta sul reddito del 50 per cento a condizione che mantengano la loro attività nell'area Zes per almeno dieci anni e che conservino i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata per lo stesso periodo. Passa anche l’esenzione della prima rata dell’Imposta municipale unica (Imu) per le strutture turistiche e gli immobili utilizzati da imprese che allestiscono strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni, per le discoteche, le sale da ballo e i club.Arriva anche il via libera all’emendamento che prevede la sospensione dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali per lo sport italiano fino a febbraio 2021. Approvato anche l’emendamento che introduce un assegno mensile di 500 euro per le mamme single disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60 per cento. Tra le novità, anche l’esenzione dell’Iva per i kit diagnostici e i vaccini anti-Covid, e il via libera all’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari a partire dal primo gennaio 2021 per il piano vaccino. Tra le misure approvate, infine, anche al “bonus idrico”, che prevede l’istituzione di un Fondo per il risparmio di risorse idriche, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, che erogherà un contributo di mille euro “per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari”.(Rin)