Italia-Qatar: al via oggi la visita del ministro Di Maio a Doha (2)

- Nel 2019, i dati congiunturali (fonte Istat) evidenziano una crescita delle esportazioni italiane verso il Qatar (1,38 miliardi di euro, +27 per cento rispetto al 2018) e una flessione delle importazioni (1,34 miliardi di euro, -13,2 per cento rispetto al 2018). Nel 2019, dal punto di vista merceologico, circa il 35 per cento del nostro export si basa sui semilavorati. Seguono con il 29,9 per cento meccanica, con il 13 per cento arredamento ed edilizia, con il 10,3 per cento moda e accessori, con il 3,5 per cento mezzi di trasporto e con il 3,1 per cento agroalimentare. Per quanto riguarda le importazioni dell'Italia dal Qatar, esse si concentrano per il 92,1 per cento nel comparto dei combustibili e idrocarburi. Seguono le materie plastiche che rappresentano circa il 5 per cento dei nostri acquisti dal mercato mediorientale. Secondo Dogane qatarine, nel 2018, l'Italia si è distinta come il settimo fornitore con una quota di mercato del 4,1 per cento (terzo Paese fornitore europeo dopo Germania e Regno Unito) e nono Paese cliente del Qatar. Nel 2019, l'Italia si è distinta quale sesto principale fornitore con una quota di mercato del 4,3 per cento (terzo Paese fornitore europeo dopo Germania e Regno Unito) e decimo Paese cliente del Qatar. (Res)