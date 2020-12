Usa: i leader del Senato sono vicini a un accordo sul piano di salvataggio dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Senato degli Stati Uniti sono vicini a un accordo per il varo di un piano di salvataggio dell’economia da 900 miliardi di dollari. Lo indicano fonti del Partito repubblicano e del Partito democratico citate dal “Wall Street Journal”. Ad aprire la strada all’accordo è un’intesa sui poteri di prestito d’emergenza della Federal Reserve, uno degli ostacoli che tenevano da settimane in fase di stallo i colloqui sul nuovo pacchetto destinato ad aiutare famiglie e imprese nel pieno della crisi causata dalla pandemia di coronavirus. In base all’intesa, cui hanno lavorato fino a tarda notte il democratico Chuck Schumer e il repubblicano Pat Toomey, la banca centrale statunitense avrebbe la possibilità di varare programmi di prestito d’emergenza senza l’approvazione del Congresso. Tuttavia, tali programmi non potranno replicare quelli da migliaia di miliardi di dollari approvati dal Congresso la scorsa primavera, nella fase più acuta della pandemia.Secondo Schumer, il pacchetto di aiuti troverà il sostegno di Camera e Senato già nella giornata di oggi e dovrebbe essere accompagnato da una legge di aggiustamento del bilancio volta a evitare lo “shutdown”, ovvero il blocco delle attività amministrative delle agenzie federali. “Sembra che ce la faremo. Se le cose continuano così e non vi saranno ostacoli, saremo in grado di votare domani”, ha affermato il leader Dem al Senato ieri sera. Questa mattina fonti vicine al leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell hanno confermato che l’accordo sul piano di salvataggio è in fase di chiusura e porterà “gli aiuti necessari a famiglie, lavoratori e imprese”.Il pacchetto attualmente in discussione include 300 dollari settimanali di sussidio di disoccupazione extra, una seconda tornata di assegni una tantum e fondi per le scuole, per gli operatori sanitari, per la distribuzione dei vaccini e per le piccole imprese. La svolta per lo sblocco dei negoziati è legata alla rinuncia da parte dei Democratici allo stanziamento di fondi per Stati ed enti locali e alla rinuncia da parte dei Repubblicani alla concessione di coperture di responsabilità per le aziende. Il presidente uscente, Donald Trump, ha invitato i legislatori ad accelerare i lavori sul piano di salvataggio. “Finite il lavoro, e concedete più soldi in pagamenti diretti”, ha scritto su Twitter questa mattina il capo della Casa Bianca. (Nys)